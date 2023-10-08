طنجة..اختفاء أستاذة للغة الفرنسية في ظروف غامضة

2023-10-08 / 18:56
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هبة بريس - مكتب طنجة

اختفت أستاذة تُدرس مادة اللغة الفرنسية في ثانوية الخوارزمي ، بمدينة طنجة عن الأنظار في ظروف وصفت بالغامضة الى حدود كتابة هذه الأسطر .

وتداولت صفحات “فايسبوكية” صورة الأستاذة التي اختفت عن الأنظار منذ حوالي أسبوعين وهي الفترة نفسها التي سجل غيابها فيها عن المؤسسة حيث تشتغل كمدرسة للغة الفرنسية .

وقالت مصادر متطابقة أن المعنية بالأمر تقيم لوحدها بمدينة طنجة، وتنحدر من مدينة فاس ، حيث قامت أسرتها بتقديم شكاية للمصالح الامنية بطنجة بعد اختفاء ابنتهم عن الأنظار طيلة المدة المذكورة
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