كتابات حائطية تخذش الحياء بشارع بسطات…متى سيصحو الضمير؟

2023-10-08 / 18:39
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محمد منفلوطي_هبة بريس

الصورة هنا، بالشارع الرئيسي لمدينة سطات شارع الحسن الثاني في اتجاه مراكش، هذا الممر الذي يُعرف بالقلب النابض نظرا للحركية الكبيرة التي يعرفها على مستوى تنقلات المواطنين وطلبة الجامعة، ناهيك عن تواجد العديد من المقاهي والوكالات البنكية… الصورة هنا توثق ل” كتابات حائطية” طال عهدها دون تدخل عاجل، وهي التي تخذش الحياء لحمولتها التي تعكس مستوى صاحبها، وهو ما يتطلب التدخل للضرب بيد من حديد على مثل هذه الكائنات التي ” تُصرف” كبثها بخطوط وعبارات تكشف حجم الأزمة التي تلازم صاحبها.

ما جعلنا نطرح هذا الموضوع للنقاش، هو تنامي ظاهرة الاعتداء على الممتلكات وتخريبها بشكل لافت، ظاهرة تهم بالأساس انتشار الكتابات الحائطية منها ما يحمل سبا وقذفا، ومنها ما يحمل عبارات تخذش الحياء، ومنها مادون ذلك، لكن في المحصلة تبقى النتيجة واحدة تعكس مدى ” تهور” أصحابها… ظاهرة لم تقتصر فقط على الكتابات الحائطية، بل إن البعض تمادى أحيانا إلى العبث بالممتلكات العامة، فتراهم يقتلعوا علامات التشوير، أو يغيرون ملامحها، أو يعبثون بكراسي الحدائق العمومية أو يسرقون محتوياتها وقضبانها الحديدية…فمتى سيصحو الضمير؟

الصورة ذاتها، لا تختلف اختلافا عن صور أخرى لمشاهد تخريب تستهدف كراسي الحدائق وعلامات التشوير بالطرقات وتغيير وجهتها الذي من شأن ذلك أن يتسبب في حوادث سير مميتة، ناهيك عن التطاول على المؤسسات التعليمية والعبث بمحتوياتها، حتى كراسي وأسرة المرضى لم تسلم من بطش هؤلاء…فمتى سيصحو الضمير؟

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