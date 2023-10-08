عاجل/ غواتيمالا تجدد دعمها لحل سياسي يحترم الوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس -

جددت غواتيمالا، بنيويورك، تأكيد دعمها لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأكد ممثل غواتيمالا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده “تجدد دعمها لجهود المملكة المغربية في البحث عن حل سياسي وسلمي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل أساسا واقعيا، وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية”.

كما أكدت غواتيمالا على “أهمية” استئناف عملية الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبنفس المشاركين الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654.

وأعرب الدبلوماسي، في السياق ذاته، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا.

وأشاد، في هذا الصدد، بالزيارة الأخيرة “الناجحة” التي قام بها دي ميستورا إلى المغرب، وخاصة إلى العيون والداخلة في شتنبر الماضي، والتي التقى خلالها برئيسي جهتي الصحراء المغربية، ومسؤولين منتخبين، وسلطات محلية، وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.

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