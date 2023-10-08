ambiance, flag, drapeau during the Rallye du Maroc 2021, from October 8 to 13, 2021 in Zagora, Morocco - Photo Antonin Vincent / DPPI (Photo by ANTONIN VINCENT / Antonin Vincent / DPPI via AFP)

عاجل/ غواتيمالا تجدد دعمها لحل سياسي يحترم الوحدة الترابية للمغرب

2023-10-08 / 18:35
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هبة بريس -

جددت غواتيمالا، بنيويورك، تأكيد دعمها لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأكد ممثل غواتيمالا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده “تجدد دعمها لجهود المملكة المغربية في البحث عن حل سياسي وسلمي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل أساسا واقعيا، وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية”.

كما أكدت غواتيمالا على “أهمية” استئناف عملية الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبنفس المشاركين الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654.

وأعرب الدبلوماسي، في السياق ذاته، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا.

وأشاد، في هذا الصدد، بالزيارة الأخيرة “الناجحة” التي قام بها دي ميستورا إلى المغرب، وخاصة إلى العيون والداخلة في شتنبر الماضي، والتي التقى خلالها برئيسي جهتي الصحراء المغربية، ومسؤولين منتخبين، وسلطات محلية، وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.

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‫12 تعليقات

  2. شهادة الصحراويين بأنهم مغاربة كافية لاسترجاع الأراضي المغتصبة واستكمال الوحدة الترابية..

  4. بفضل جهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..

  7. الجزائر صرفت الملايير الدولارات من أجل نزع الصحراء المغربية ولكن هيهات هيهات ..

  8. المرجو الانتباه الى نجمة العلم المغربي لوضعها غير صحي فهي معكوفة.فغالبية العمال الذين يقومون لتزيين الشوارع في المناسبات بالاعلام لا يتم تنبيههم للوضعية السليمة للعلم. للتذكير عند زيارة رئيس فرنسا هولاند للمغرب قام بعض العمال بقلب علم فرنسا فاصبح علم لهولندا .

  10. تحية طيبة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية الساهرين على أمن وسلامة الوطن والمواطن ..

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