عاجل/ غواتيمالا تجدد دعمها لحل سياسي يحترم الوحدة الترابية للمغرب
جددت غواتيمالا، بنيويورك، تأكيد دعمها لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وأكد ممثل غواتيمالا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده “تجدد دعمها لجهود المملكة المغربية في البحث عن حل سياسي وسلمي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل أساسا واقعيا، وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية”.
كما أكدت غواتيمالا على “أهمية” استئناف عملية الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبنفس المشاركين الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654.
وأعرب الدبلوماسي، في السياق ذاته، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا.
وأشاد، في هذا الصدد، بالزيارة الأخيرة “الناجحة” التي قام بها دي ميستورا إلى المغرب، وخاصة إلى العيون والداخلة في شتنبر الماضي، والتي التقى خلالها برئيسي جهتي الصحراء المغربية، ومسؤولين منتخبين، وسلطات محلية، وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.
12 تعليقات
الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك..
شهادة الصحراويين بأنهم مغاربة كافية لاسترجاع الأراضي المغتصبة واستكمال الوحدة الترابية..
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى أن يريث الله الارض ومن عليها..
بفضل جهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..
الصحراء مغربية لن نسمح في شبر من اراضينا المغتصبة..
جهود المغرب متواصلة لإيجاد حل سلمي لاسترجاع الصحراء مغربية..
الجزائر صرفت الملايير الدولارات من أجل نزع الصحراء المغربية ولكن هيهات هيهات ..
المرجو الانتباه الى نجمة العلم المغربي لوضعها غير صحي فهي معكوفة.فغالبية العمال الذين يقومون لتزيين الشوارع في المناسبات بالاعلام لا يتم تنبيههم للوضعية السليمة للعلم. للتذكير عند زيارة رئيس فرنسا هولاند للمغرب قام بعض العمال بقلب علم فرنسا فاصبح علم لهولندا .
حفظ الله المملكة المغربية الشريفة ملكا وشعبا..
تحية طيبة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية الساهرين على أمن وسلامة الوطن والمواطن ..
المغرب الحمد لله قادر على استرجاع الصحراء المغربية..
علم المغرب مقلوب!