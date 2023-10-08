مزاد في العاصمة الفرنسية لبيع قبعة نابليون بونابرت

2023-10-08 / 18:29
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هبة بريس - وكالات

تُطرح في مزاد مُرتقب خلال شهر نونبر في باريس، قبعة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابارت السوداء الشهيرة التي تبرز عليها شارة دائرية بألوان العلم الفرنسي، على ما أفادت دار “أوزنا” للمزادات الأربعاء.

وكان نابليون (1769-1821) يعتمر هذه القبعة “في منتصف فترة الإمبراطورية تقريباً”، بحسب الكاتب البلجيكي إيف موِرمان الذي تحدّث في أحد كتبه عام 2007 عن قبعات بونابارت، على ما ذكرت دار “أوزنا” في بيان.

وعلى مدى نحو 15 سنة، اعتمر نابليون حوالى 120 قبعة، طُرح بعضها في عدد من المزادات.

ويعود الرقم القياسي لعملية بيع قبعة لنابليون إلى العام 2014، حين بيعت إحداها بـ1,884 مليون يورو (1,98 مليون دولار)، في مزاد نظمته “أوزينا” في فونتينبلو (قرب باريس). واشترى رجل أعمال من كوريا الجنوبية هذه القطعة التي كانت في حالة جيدة جداً وأُحضرت من المجموعة الخاصة بعائلة موناكو الأميرية.

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