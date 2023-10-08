طائرات وسفن بالطريق ..بايدن يأمر بارسال مساعدات عسكرية اضافية لاسرائيل

2023-10-08 / 18:23
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هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بتقديم مساعدات إضافية لإسرائيل على خلفية الهجوم الذي شنته حركة “حماس” الفلسطينية.

وقالت مصادر صحفية امريكية انه “وفقا لمسؤول أميركي وشخص ثانٍ مطلع على المحادثات تعمل إدارة بايدن على تلبية طلب إسرائيل بنقل الأسلحة بشكل عاجل إلى تل أبيب”، بعد يوم من شن مقاتلي حماس موجة غير مسبوقة من الهجمات على جنوب إسرائيل”.

كما نقلت وسائل إعلام أميركية أن الجيش الأميركي يخطط لنقل سفن البحرية والطائرات العسكرية، بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم، وذلك حسب مسؤولين أميركيين مطلعين على التخطيط.

وقال بايدن السبت إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شنّ حركة حماس هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.

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‫5 تعليقات

  1. يايهود يايهود جيش،محمد سيعود بايدن العجوز لايفهم ولا يعرف جيش،محمد الذي سيعود الموت لامريكا وحليفتها ابناء،القردة والخنازير

  2. يارب العالمين دعوناك بأسمائك الحوسنا وبي وجه نبيك الحبيب ان تنصرهم نصرا كبيرا انك انت القادر على هؤلاء الصهاينة

  3. صافي القيتوا على من تحتقرون وتستعرضوا عضلاتكم شعب أعزل محصور ومسجون في اكبر سجن بالعالم،راه عمي بوتين مقدرتوش اتوصلوا عندو أنتم والناتو ابقيتوا تنبحوا مثل الكلاب هاب هاب هاي. .

  4. اللهم حقق نصرهم علا الصهيونيين وصبر امهات الشهداء واحفض اطفالهم ونسائهم وشيوخهم يارب العالمين

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