طائرات وسفن بالطريق ..بايدن يأمر بارسال مساعدات عسكرية اضافية لاسرائيل

هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بتقديم مساعدات إضافية لإسرائيل على خلفية الهجوم الذي شنته حركة “حماس” الفلسطينية.

وقالت مصادر صحفية امريكية انه “وفقا لمسؤول أميركي وشخص ثانٍ مطلع على المحادثات تعمل إدارة بايدن على تلبية طلب إسرائيل بنقل الأسلحة بشكل عاجل إلى تل أبيب”، بعد يوم من شن مقاتلي حماس موجة غير مسبوقة من الهجمات على جنوب إسرائيل”.

كما نقلت وسائل إعلام أميركية أن الجيش الأميركي يخطط لنقل سفن البحرية والطائرات العسكرية، بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم، وذلك حسب مسؤولين أميركيين مطلعين على التخطيط.

وقال بايدن السبت إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شنّ حركة حماس هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.

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