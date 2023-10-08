الحركة الشعبية : عودة خيار العنـ..ـف ينذر بـ”حرب حقيقية” بفلسطين

هبة بريس - الرباط

اعتبر حزب الحركة الشعبية، عودة خيار العنف بشكل مباغت ، للأراضي الفلسطينية ، مؤشر على هشاشة “الهدنة” و” السلام المؤقت” في المنطقة، وينذر حسب الحزب بكارثة حرب حقيقية تهدد الاستقرار بالمنطقة .

وعبرت الحركة الشعبية في بيان لها، عن أسفها العميق واستنكارها الشديد لوقوع ضحايا وجرحى مدنيين من كلا الطرفين، داعية إلى إحكام العقل وضبط النفس والتوقف الفوري عن العمليات العسكرية حقنا للدماء واحتراما للحق في الحياة.

ودعت الحركة الشعبية، الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا التوثر الخطير وبناء أفق للسلام الدائم بالمنطقة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وطالب حزب الحركة الشعبية، من الطرفين العودة إلى مفاوضات السلام التي توقفت منذ ردح طويل من الزمن بغية الوصول إلى حل عادل مبني على التعايش في إطار دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ، مع التأكيد على أن التسويف والتماطل في بلوغ هذا الحل العادل يفقد السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني قدرتها على التحكم في الأوضاع.

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