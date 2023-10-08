عاجل / إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى إلى 700

2023-10-08 / 18:01
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هبة بريس _ وكالات

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية إلى 700 قتيل و2150 مصابا بينهم 300 فى حالة حرجة وخطيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي الأحد أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 3200 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال العملية.

وقال متحدث باسم الجيش إنه جرى إحصاء 3255 صاروخا قادما منذ صباح السبت.

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‫11 تعليقات

  4. أين مواقف الدول العربية المتفرجة الا يدعي العرب أن فلسطين هي معركة العرب والمسلمين وهي حرب عقائدية وجودية ..

  5. اللهم انـصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم وأعز الإسلام والمسلمين بتحرير الأقصى..

  8. يجب وقف هاته الحرب وحل الدولتين لاجتماع طارئ بكل ديمقراطية وعدالة وحقوق الانسان ..

  10. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض وافتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدرهم ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد صبرهم ..

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