عاجل / إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى إلى 700

هبة بريس _ وكالات

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية إلى 700 قتيل و2150 مصابا بينهم 300 فى حالة حرجة وخطيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي الأحد أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 3200 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال العملية.

وقال متحدث باسم الجيش إنه جرى إحصاء 3255 صاروخا قادما منذ صباح السبت.

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