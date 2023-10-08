الحرب الإسرائيلية/ الفلسطينية ..659 قتيلا إسرائيليا ونتنياهو يعين مسؤولا لملف الأسرى
هبة بريس _وكالات
تواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل إسرائيل، وذلك خلال اليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.
وقالت مصادر إسرائيلية إن عدد قتلى العملية وصل حتى الآن إلى 659 إسرائيليا على الأقل و2156 مصابا، بالإضافة إلى نحو 100 لدى حماس. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين العميد غال هيرش مسؤولا عن ملف المختطفين والمفقودين، وقال إن إسرائيل في “حالة حرب وستنتصر فيها”، وفق تعبيره.
وفي غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 370 شخصا بينهم 20 طفلا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0
10
10 تعليقات
الله أكبر نصر من الله وفتح قريب هي فرصتكم يا عرب لتحرروا فلسطين ..
قوله تعالى: «وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ»..
بنادق المسلمين بنادق طاهرة لا تطال الأطفال ولا النساء هذا ما علمنا إياه نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام..
الله انصر المجاهدين الأبطال في كل مكان يآرب العالمين..
الله اكبر اللهم انصر اخواننا في فلسطين نصرا عزيزا يارب ..
وعد الله تعالى سيتحقق ولو بعد حين في نصره للمسلمين المستضعفين..
اللهم ثبت قلوب إخواننا في فلسطين وارزقنا الصلاة في مسجدك الأقصى مطمئنين غير خائفين وأعز الأسلام والمسلمين ..
الله أكبر أللهم أعز الإسلام والمسلمين أللهم انصر إخواننا في فلسطين يالله وسخر لهم من جنودك ..
الله أكبر النصر لفلسطين ظهر الحق و زهق الباطل . إن الباطل كان زهوقا..
الله اكبر والحمد لله على نعمتك علينا بالصبر والعزيمة حتى نحقق المراد ..