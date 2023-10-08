الحرب الإسرائيلية/ الفلسطينية ..659 قتيلا إسرائيليا ونتنياهو يعين مسؤولا لملف الأسرى

هبة بريس _وكالات

تواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل إسرائيل، وذلك خلال اليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عدد قتلى العملية وصل حتى الآن إلى 659 إسرائيليا على الأقل و2156 مصابا، بالإضافة إلى نحو 100 لدى حماس. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين العميد غال هيرش مسؤولا عن ملف المختطفين والمفقودين، وقال إن إسرائيل في “حالة حرب وستنتصر فيها”، وفق تعبيره.

وفي غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 370 شخصا بينهم 20 طفلا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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