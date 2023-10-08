الحرب هزيمة”.. البابا يدعو إلى وقف الحرب بين فلسطين واسرائيل

هبة بريس _ وكالات

دعا البابا فرنسيس الأحد إلى وقف “الهجمات المسلحة” في إسرائيل بعد هجوم حركة حماس، مشددا على ضرورة أن “يحل السلام في إسرائيل وفلسطين”.

وقال الحبر الأعظم بعد صلاة التبشير الملائكي “أتابع بقلق وألم ما يجري في إسرائيل حيث العنف تفجر مجددا وبوتيرة سريعة، مسببا مئات القتلى والجرحى”.

وأضاف “أعبر عن قربي من عائلات الضحايا، أصلي من أجلهم ومن أجل جميع من يعيشون ساعات من الرعب والقلق. لتتوقف الهجمات المسلحة!”.

وشدد البابا على أن “الإرهاب والحرب لا يؤديان إلى أي حل بل إلى موت ومعاناة العديد من الأشخاص الأبرياء. الحرب هي هزيمة. كل حرب هي هزيمة. لنصلّ كي يحل السلام في إسرائيل وفلسطين”.

وشنّت حركة حماس السبت إنطلاقا من قطاع غزة، هجوما على إسرائيل تخلله إطلاق صواريخ وعمليات توغل برية وأسر. وواصلت القوات الإسرائيلية الأحد ملاحقة مئات المقاتلين الذين تسللوا إلى أراضيها وقصف قطاع غزة، فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من “حرب طويلة وصعبة”.

وأسفرت المعارك عن “أكثر من 200 قتيل” و”أكثر من ألف جريح” في الجانب الإسرائيلي، وفق الجيش. وفي قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة بسقوط 313 قتيلا بينهم 20 طفلا ونحو 1990 جريحا، وفقا لفرانس برس.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية قدرت ارتفاع عدد قتلى الهجوم المباغت الذي نفذته حركة “حماس” الفلسطينية، السبت، في إسرائيل إلى أكثر من 600 قتيل بناءً على معطيات من الجيش والشرطة ومنظمات الإسعاف والصحة، وفق ما نقله مراسل قناة الحرة” في القدس، الأحد.

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