رئيس جماعة مكناس يقاضي أشخاص إقتحموا قاعة دورة أكتوبر

2023-10-08 / 15:59
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هبة بريس _ فاس

أثناء سير دورةً عادية ب لمجلس جماعة مكناس تفاجأ أعضاء المجلس ، باقتحام مجموعة من العناصر قاعة الاجتماع ضمنهم أعضاء من شبيبة الأحرار إذ شرعوا في إثارة الشغب والتلفظ بعبارات مهينة في حق الرئيس و باقي أعضاء المجلس أثناء قيامهم بمهامهم الدستورية، مما أفضى إلى توقف المداولات بالرغم من التنبيهات التي وجهت لهم وأمام أعين السيد الباشا .

و على إثر ذلك ، قرر المكتب المسير للمجلس رفع شكاية عاجلة في الموضوع، بالعناصر المذكورة أمام المحكمة من أجل الإخلال بالنظام داخل جلسة دستورية، و إهانة أعضاء المجلس أثناء قيامهم بمهامهم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي .

جرى كل هذا اثناء عقد المجلس البلدي الجمعة 06 أكتوبر 2023 ، بمقر المركب الثقافي والإداري للأوقاف جلسة مفتوحة للعموم دورةً عادية برئاسة رئيس المجلس جواد بحاجي وبحضور الباشا المكلف بالتنسيق مع الجماعة وممثل عامل عمالة مكناس.

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