بروتوكول أمني استثنائي لتأمين الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بمراكش (صور )

2023-10-08 / 15:30
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هبة بريس

خصصت المديرية العامة للأمن الوطني، بروتوكولا أمنيا استثنائيا لتأمين الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بمراكش.

وتم تعبئة 6500 عنصر شرطة بجميع الموارد اللوجيستيكية لتأمين هذا الحدث الدولي. الذي سيعرف حضور شخصيات اقتصادية وسياسية من معظم الدول. حيث يرتقب استقبال أكثر من 14,000 مشارك من 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين

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تعليق واحد

  1. اللهم احفظ بلدنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ ملكنا وارحمنا بغيثك ومطرك

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