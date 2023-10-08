الصحة الفلسطينية : مق__تل 370 فلسطينيا وجرح أكثر من ألفي شخص
هبة بريس _ وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 370 قتيلا وأزيد من ألفي جريح؛ جراء الغارات الإسرائيلية في القطاع منذ صباح السبت.
الوزارة قالت، في بيان، إن “370 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أزيد من ألفي شخص آخرون بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة”، دون مزيد من التفاصيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، السبت، إن اليوم هو يوم أسود معربا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفا فى حديث له: “سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية”، بحسب سكاى نيوز.
ودعا نتنياهو مواطنو غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة ” أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن”.
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المجموع 12 آراء
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11 تعليقات
قولوا استشهدوا ولاتقولوا قتلوا فهم عند الله أحياء يرزقون والاية القرآنية واضحة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.نتمتى إيقاف هاته الحرب عاجلا..
أللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان ..
اللهم إني استودعتُك فلسطين وأهلَها، كبارَها وصغارَها، رجالَها ونساءَها، شبابَها وبناتِها، أرضَها وسماءَها، فاحفظها يا ربنا من كل سوء..
يجب أن يكون هناك دعم أممي لدولة فلسطين الشقيقة..
اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليهم بنصرك ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد بصرهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم واحفظهم بعينك وتقبل شهدائهم..
اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا يارب العالمين..
اللهم انصر اخواننا في فلسطين الحبيبة ..
اللهم لك الحمد والشكر على هذا التوفيق والنصر المبين ..
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ..
كل التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق..