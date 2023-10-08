الصحة الفلسطينية : مق__تل 370 فلسطينيا وجرح أكثر من ألفي شخص

2023-10-08 / 15:14
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 370 قتيلا وأزيد من ألفي جريح؛ جراء الغارات الإسرائيلية في القطاع منذ صباح السبت.

الوزارة قالت، في بيان، إن “370 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أزيد من ألفي شخص آخرون بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، السبت، إن اليوم هو يوم أسود معربا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفا فى حديث له: “سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية”، بحسب سكاى نيوز.

ودعا نتنياهو مواطنو غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة ” أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن”.

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تعليق واحد

  1. قولوا استشهدوا ولاتقولوا قتلوا فهم عند الله أحياء يرزقون والاية القرآنية واضحة

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