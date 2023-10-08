أنباء عن “قتلى أميركيين”..بلينكن يؤكد دعم إسرائيل بعد هجوم “حماس”

هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن الأحد، أن الولايات المتحدة تتحقق من أنباء عن سقوط قتلى أميركيين في الهجوم المباغت الذي شنه مسلحون فلسطينيون داخل إسرائيل، السبت، مؤكدا الوقوف إلى جانب إسرائيل “في الدفاع عن نفسها”.

وقال الوزير الأميركي الذي كان يتحدث في مقابلة مع شبكة “سي أن أن”، الأحد، إن هناك “تقارير عن مقتل عدة أميركيين في الهجوم ضد إسرائيل، ونعمل على التحقق منها”.

وأضاف بلينكن أن الهجوم على إسرائيل “هجوم إرهابي نفذته منظمة إرهابية”.

وتدرج الولايات المتحدة “حماس” في قائمة المنظمات الإرهابية.

وعما إذا كانت طهران متورطة في الهجوم، قال بلينكن: “لا أرى دليلا على وقوف إيران وراءه”.

وأكد وزير الخارجية أن “التركيز حاليا” هو “على ضمان أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها”.

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