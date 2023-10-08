أنباء عن “قتلى أميركيين”..بلينكن يؤكد دعم إسرائيل بعد هجوم “حماس”
هبة بريس _ وكالات
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن الأحد، أن الولايات المتحدة تتحقق من أنباء عن سقوط قتلى أميركيين في الهجوم المباغت الذي شنه مسلحون فلسطينيون داخل إسرائيل، السبت، مؤكدا الوقوف إلى جانب إسرائيل “في الدفاع عن نفسها”.
وقال الوزير الأميركي الذي كان يتحدث في مقابلة مع شبكة “سي أن أن”، الأحد، إن هناك “تقارير عن مقتل عدة أميركيين في الهجوم ضد إسرائيل، ونعمل على التحقق منها”.
وأضاف بلينكن أن الهجوم على إسرائيل “هجوم إرهابي نفذته منظمة إرهابية”.
وتدرج الولايات المتحدة “حماس” في قائمة المنظمات الإرهابية.
وعما إذا كانت طهران متورطة في الهجوم، قال بلينكن: “لا أرى دليلا على وقوف إيران وراءه”.
وأكد وزير الخارجية أن “التركيز حاليا” هو “على ضمان أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها”.
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2 تعليقات
انھا نھایۃ الغطرسۃ الصھیو- امریکیۃ۔ فلابد من قدوم یوم نشھد فیہ نھایۃ ظلم الصھاینۃ بتواطؤ مکشوف مع الامریکان الذین یوفرون لھم کافۃ الوسائل للتمادی فی طغیانھم واحتلالھم وتقتیلھم للشعب الفلسطینی الاعزل۔ فالیوم ظھر الحق وزھق لباطل۔ فبعون من اللہ وبفضل بسالۃ الابطال المقاومین سیتم دحر ھذا الاحتلال وتحریر القدس الشریف وکل الارض العربیۃ المحتلۃ۔ ما یحزن کل قلب عربی شریف، ھو خذلان الموقف العربی الرسمی وموااففہ الخجولۃ فی مقابل التضامن الواسع للموقف الامریکی والغربی للکیان الصھیونی رغم تحملہ المسؤولیۃ کاملۃ ولوحدہ علی انفجار الاوضاع بسبب سیاستہ الدمویۃ المنتھجۃ فی حق ابناء فلسطین وسیاسۃ الاعتقال والتجویع والابعاد والتشرید التی ینتھجھا الصھاینۃ صباح مساء امام انظار عالم غربی ظالم الذی یتنکر لکل حق عربی۔ الم یحین الوقت لیستفیقوا من سباتھم وتبعیتھم العمیاء لھذا الغرب الجائر والابتعاد عن تبعیتہ واملاءاتہ؟
امريكا،وحليفتها هم الشيطان الاكبر وهم الإرهاب بعينه والأدلة مافعلوه بالدول العربية من دعش،وغيرهم من العصابات الموت لامريكا الموت الصهاينة والله اكبر منكم ويكفيه إرسال جنوده الملاءكة لهزمكم ولو في بلدكم الكافروالنجس