الرصاص يلعلع لتوقيف جانح عرض حياة المواطنين والشرطة للخطر بفاس

هبة بريس _ فاس

اضطر مقدم شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بمدينة فاس، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد 08 أكتوبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد أن دخل في خلاف تطور إلى التهديد باستعمال العنف في حق صهره، غير أنه واجههم بمقاومة عنيفة عن طريق التهديد باستعمال أسلحة بيضاء وتحريض كلب من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصات تحذيرية قبل إصابة الكلب بعيار ناري على مستوى أطرافه السفلى

وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعدما أبدى مقاومة عنيفة، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على سلاحين أبيضين من الحجم الكبير.

وتمت إحالة الكلب المصاب على المصالح البيطرية المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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