درك الجديدة يضبط أطنان من المخدرات على متن شاحنة قادمة من آسفي

أحمد مصباح – الجديدة

في عملية “نوعية”، تمكنت المصالح الدركية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الأحد، من حجز 8 أطنان و500 كيلوغرام من المخدرات (الشيرة)، محملة على شاحنة، كانت قادمة من اتجاه آسفي.

هذا، وفي تفاصيل هذا التدخل الذي جرى تحت الإشراف المباشر ل”الكولونيل ماجور”، فإن شاحنة من نوع “ميتسوبيشي”، كانت قادمة من اتجاه آسفي، ومتوجهة إلى الجديدة، مرورا عبر الطريق الإقليمية 301، رفض سائقها، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الأحد، الامتثال لعلامات التشوير التي وضعتها دورية تابعة للمتدخلين الدركيين، عند سد للمراقبة الطرقية، على مستوى دوار “الخماملة”، قيادة “أولاد عيسى”، إقليم الجديدة. إذ لاذ السائق بالفرار بمركبته، تحت جنح الظلام.

النازلة استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، التي عبأت دوريات محمولة، ووضعت سدودا للمراقبة عند تقاطع الطرقات الوطنية والإقليمية والجهوية، وحتى الثانوية. ما مكن من اعتراض الشاحنة الهاربة، على مستوى دوار “الشخالبة”، بجماعة مولاي عبد الله، قيادة “ألولاد بوعزيز”، بإقليم الجديدة، والسيطرة عليها؛ فيما لاذ سائقها بالفرار إلى وجهة مجهولة، بعد أن غادرها، وأطلق ساقيها للريح، عبر الحقول والأراضي الخلاء، المظلمة.

إلى ذلك، فإن التدخل “النوعي” الذي أجرته المصالح الدركية، والذي مكن من ضبط وحجز 8 أطنان و500 كيلوغرام من المخدرات (الشيرة)، مخبأة في علب، والذي يعتبر بالمناسبة تتويجا للاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي اعتمدها “الكولونيل ماجور”، المسؤول الدركي الجهوي الأول، منذ تعيينه شهر غشت الماضي، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، التي يشمل نفوذها الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، يندرج في لإطار عملية الحراسة التي يفرضها بشكل متواصل الدرك البحري بالجرف الأصفر، والمصالح الدركية بالجديدة، بغية تأمينها، وتحصينها، في إطار التصدي للاتجار الدولي للمخدرات، والاتجار بالبشر؛ هذه العمليات التي بات بعضهم يخطط لها ولتنفيذها، انطلاقا من شواطئ الجديدة، عبور عبر المحيط الأطلسي، ووصولا إلى بوابة القارة العجوز، للضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

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