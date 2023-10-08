مجلس الوزراء الإسرائيلى يعلن رسميا حالة الحرب

هبة بريس _ وكالات

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، رسميا حالة الحرب في البلاد جراء الهجمات الفلسطينية،

وذكر مكتب نتنياهو: “وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي”.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، ارتقاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600 قتيلا وإصابة أكثر من 2040 آخرين.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن 100 جندي ومدنى إسرائيلى تم أسرهم.

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