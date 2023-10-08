شرطة إسرائيل: 30 شرطي شهيدا سقطو في معارك الجنوب

2023-10-08 / 13:19
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هبة بريس _ وكالات

نشرت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أسماء 30 ضابطاً وعنصراً قالت إنهم قتلوا، السبت، خلال معارك خاضوها ضد عناصر من حركة “حماس”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: “بعد يوم من القتال المليء بالمعارك التي وقف فيها ضباط الشرطة وجنود حرس الحدود وجنود الجيش بشراسة في جبهة المعركة ضد العدو، نعلن ببالغ الحزن والأسى عن مقتل 30 شرطياً”.

وأضافت: “من بين القتلى قائد محطة الشرطة في رهط (جنوب) ج. دافيدوف، وقائد فرقة يوآف في المنطقة الجنوبية أمين أوخوندوف، ومنسق تحقيقات محطة شرطة سديروت (جنوب) مئير أبيرجيل”.

وأشارت إلى مقتل ضباط وعناصر في الوحدة الخاصة لمكافحة “الإرهاب”، ورقيب أول من الوحدة السرية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وفي تدوينة للموقع الخاص بشرطة إسرائيل تم وصف القتلى بالشهداء

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