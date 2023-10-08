عاجل : 600 ق_تيل إسرائيلي في التصعيد “الإسرائيلي/ الفلسطيني ”

هبة بريس

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم الذي أطلقته حركة حماس صباح السبت ضد إسرائيل إلى 600، وأكثر من 2000 مصاب. بحسب قناة الجزيرة التي نقلت الخبر عن قناة إسرائيلية

وشنّت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، هجوما عسكريا واسعا تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

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