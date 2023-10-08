عاجل : 600 ق_تيل إسرائيلي في التصعيد “الإسرائيلي/ الفلسطيني ”
هبة بريس
ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم الذي أطلقته حركة حماس صباح السبت ضد إسرائيل إلى 600، وأكثر من 2000 مصاب. بحسب قناة الجزيرة التي نقلت الخبر عن قناة إسرائيلية
وشنّت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، هجوما عسكريا واسعا تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.
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16 تعليقات
رقم كبير
ماذا حصل لإسرائيل
يا إسرائيل هل تريد محاربة الله ورسوله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
إسرائيل في ورطة
الله اكبر الله اكبر الله اكبر على هذا الانتصار لقد استطاعت حماس أن تنتصر على إسرائيل اللهم انصرهم على القوم الظالمين.
الله اكبر ولله الحمد
حماس جاهدت بكل ما لديها من قوة واستطاعت التغلب على إسرائيل وباذن الله تعالى ستنتصر حتى النهاية والله المعين.
قلوبنا مع الشعب الفلسطيني اللهم انصرهم نصرا عظيما بقدرتك يا رب .
حصيلة القتلى جد مرتفعة التي خلفتها حماس ضد إسرائيل والضحية هم المدنيين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطالب من الطرفين ضبط النفس من أجل حماية المدنيين ، فبل ان تصبح كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها.
اللهم أجعل كيدهم في نحرهم ونسأل الله السلامة لأخواننا الفلسطينين وان يبعد عنهم كل سوء ومكروه يصيبهم.
إنها الضربة القاضية لإسرائيل من طرف حماس ولن ينسوها ابدا ستبقى مسجلة في تاريخهم…
الجهاد في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم.
حماس تدافع عن أراضيها المغتصبة فألف تحية وتقدير لأبطال حماس المجاهدين من أجل بلدهم لقد زعزعوا اسرائيل وهذا ما سيجعل اسرائيل رغما عنها تجلس في طاولة الحوار والمفاوضات والفاهم يفهم…..
الشعب الفلسطيني يدافع عن كرامته بكل ما لديه من قوة واستطاعت حماس اليوم تبرهن ذالك في انتصارها على إسرائيل ومواجهتها ، اللهم النصر لحماس ..