400 قت..يل إسرائيلي ومئات الجرحى في التصعيد الفلسطيني / الاسرائيلي

2023-10-08 / 12:24
0
هبة بريس _ وكالات

أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هجوما غير مسبوق، صباح السبت، ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 400 وأكثر من 2000 مصاب جراء العملية بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أسر “عدد من الجنود الإسرائيليين” في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بمنصة “تلغرام”.

وظهر في مقطع الفيديو “ثلاثة أشخاص لا يرتدون الزي العسكري”، لكن القسام قالت إنهم من “الجنود الإسرائيليين”.

وقالت الكتائب إنها قامت “بتأمين” عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم بأماكن آمنة وبأنفاقها.

وأضافت: “نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة”، دون الإعلان عن عدد الأسرى، أو أي تفاصيل إضافية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل : 600 ق_تيل إسرائيلي في التصعيد “الإسرائيلي/ الفلسطيني ”

عاجل : 600 ق_تيل إسرائيلي في التصعيد “الإسرائيلي/ الفلسطيني…

2023-10-08 / 12:49
Photo of ” التصعيد الإسرائيلي / الفلسطيني .. تعزيز أمني أوروبي للمواقع اليهودية

” التصعيد الإسرائيلي / الفلسطيني .. تعزيز أمني أوروبي…

2023-10-08 / 12:15
Photo of الصين تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة

الصين تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة

2023-10-08 / 11:59
Photo of 350 قت…يلا إسرائيليا ومئات الجرحى في عملية “طوفان الأقصى

350 قت…يلا إسرائيليا ومئات الجرحى في عملية “طوفان الأقصى

2023-10-08 / 11:14
Photo of الاتحاد الإفريقي يدعو لإنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة

الاتحاد الإفريقي يدعو لإنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة

2023-10-08 / 11:04
Photo of مصر.. مق__تل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية

مصر.. مق__تل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية

2023-10-08 / 10:59
Photo of إسرائيل تغلق معبر الكرامة بين الضفة والأردن لليوم الثاني

إسرائيل تغلق معبر الكرامة بين الضفة والأردن لليوم الثاني

2023-10-08 / 09:59
Photo of حصيلة مؤلمة.. زلازل أفغانستان تودي بحياة ألفي شخص

حصيلة مؤلمة.. زلازل أفغانستان تودي بحياة ألفي شخص

2023-10-08 / 09:54
Photo of إيطاليا: نعمل لتهدئة النزاع بين إسرائيل وفلسطين

إيطاليا: نعمل لتهدئة النزاع بين إسرائيل وفلسطين

2023-10-08 / 09:28
Photo of الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء ق__تلاه بينهم ضباط كبار

الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء ق__تلاه بينهم ضباط كبار

2023-10-08 / 09:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق