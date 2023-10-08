جامعة محمد الخامس بالرباط تمثل المغرب في مسابقة “إنجاز العرب”

هبة بريس _ و م ع

تمثل جامعة محمد الخامس بالرباط، من خلال فريق “ريبريك” لماستر التدبير المالي والمحاسباتي والضريبي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، المغرب في مسابقة “إنجاز العرب”، المزمع تنظيمها في قطر بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وأوضح بلاغ لجامعة محمد الخامس أنه بعد تتويجه بالجائزة الجهوية، تمكن فريق “ريبريك” من إحراز لقب الجائزة الوطنية لإنجاز المغرب برسم دورة 2023، وذلك عن مشروعه المبتكر والإيكولوجي.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، فريد الباشا، الفريق المغربي نظير النتائج التي حققها على الصعيد الوطني، من خلال مسابقة “إنجاز المغرب”، مشيدا بالجهود التي يبذلها الطاقم البيداغوجي والإداري من أجل ضمان تأطير جيد ومشرف.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق “ريبريك” هو عبارة عن مقاولة حديثة النشأة من شأنها أن تقدم حلا مبتكرا لمشكلين رئيسيين هما من جهة، تدبير نفايات النسيج، ومن جهة ثانية، تحسين النجاعة الطاقية للبنايات.

ويرمي هذا المشروع إلى تحويل نفايات النسيج إلى قطع طوب معزولة وإيكولوجية ومزخرفة، وبالتالي المساهمة في الحد من انتشار النفايات، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتقليل من الانبعاث الكربوني، وكذا التحسين الحراري للمباني.

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