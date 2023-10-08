جامعة محمد الخامس بالرباط تمثل المغرب في مسابقة “إنجاز العرب”

2023-10-08 / 12:19
0
هبة بريس _ و م ع

تمثل جامعة محمد الخامس بالرباط، من خلال فريق “ريبريك” لماستر التدبير المالي والمحاسباتي والضريبي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، المغرب في مسابقة “إنجاز العرب”، المزمع تنظيمها في قطر بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وأوضح بلاغ لجامعة محمد الخامس أنه بعد تتويجه بالجائزة الجهوية، تمكن فريق “ريبريك” من إحراز لقب الجائزة الوطنية لإنجاز المغرب برسم دورة 2023، وذلك عن مشروعه المبتكر والإيكولوجي.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، فريد الباشا، الفريق المغربي نظير النتائج التي حققها على الصعيد الوطني، من خلال مسابقة “إنجاز المغرب”، مشيدا بالجهود التي يبذلها الطاقم البيداغوجي والإداري من أجل ضمان تأطير جيد ومشرف.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق “ريبريك” هو عبارة عن مقاولة حديثة النشأة من شأنها أن تقدم حلا مبتكرا لمشكلين رئيسيين هما من جهة، تدبير نفايات النسيج، ومن جهة ثانية، تحسين النجاعة الطاقية للبنايات.

ويرمي هذا المشروع إلى تحويل نفايات النسيج إلى قطع طوب معزولة وإيكولوجية ومزخرفة، وبالتالي المساهمة في الحد من انتشار النفايات، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتقليل من الانبعاث الكربوني، وكذا التحسين الحراري للمباني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفيلم المغربي “سلم وسعي” يفوز بجائزة “أفضل فيلم عربي” بمهرجان الإسكندرية السينمائي

الفيلم المغربي “سلم وسعي” يفوز بجائزة “أفضل فيلم عربي”…

2023-10-08 / 10:39
Photo of هل تعمدت إليسا الإساءة للمسلمين ؟

هل تعمدت إليسا الإساءة للمسلمين ؟

2023-10-07 / 16:43
Photo of وفاة والدة الفنان عبد الفتاح جوادي

وفاة والدة الفنان عبد الفتاح جوادي

2023-10-07 / 14:33
Photo of تميز ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و”دي جي أصيل” في تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات

تميز ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و”دي جي أصيل”…

2023-10-07 / 12:52
Photo of عبد الاله رشيد يخوض تجربة جديدة ” سبيكتاكل ولد الشعب”

عبد الاله رشيد يخوض تجربة جديدة ” سبيكتاكل ولد…

2023-10-06 / 19:40
Photo of الرباط تستعيد من واشنطن آثارا تعود لـ “250 مليون سنة”-

الرباط تستعيد من واشنطن آثارا تعود لـ “250 مليون…

2023-10-06 / 18:53
Photo of طنجة ..سهرة فنية تخصص مداخيلها لمتضرري زلزال الحوز

طنجة ..سهرة فنية تخصص مداخيلها لمتضرري زلزال الحوز

2023-10-05 / 17:13
Photo of أفلام مسابقة ملتقى سينما المجتمع والجائزة الكبرى تكرم ضحايا الحوز

أفلام مسابقة ملتقى سينما المجتمع والجائزة الكبرى تكرم ضحايا…

2023-10-05 / 16:15
Photo of ضمنهم فيلم “كذب أبيض” المغربي.. هذه الأفلام العربية المرشحة للأوسكار

ضمنهم فيلم “كذب أبيض” المغربي.. هذه الأفلام العربية المرشحة للأوسكار

2023-10-03 / 16:23
Photo of الكوميدي جاد المالح ينجح في جمع 435 ألف يورو لضحايا الزلزال

الكوميدي جاد المالح ينجح في جمع 435 ألف يورو…

2023-10-03 / 14:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق