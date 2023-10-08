” التصعيد الإسرائيلي / الفلسطيني .. تعزيز أمني أوروبي للمواقع اليهودية

هبة بريس _ وكالات

عززت ألمانيا وفرنسا، السبت، الأمن حول المعابد والمدارس والمعالم الأثرية اليهودية، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل.

وشددت ألمانيا حماية الشرطة للمؤسسات اليهودية والإسرائيلية، حيث خرج بعض أنصار الفلسطينيين إلى شوارع برلين للاحتفال بالهجوم.

من جهتها، ركزت فرنسا جهودها على حماية المعابد والمدارس اليهودية في جميع مدن البلاد، حيث أعرب أحد الزعماء اليهود عن قلقه من “احتمال انتقال النزاع”.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لصحيفة “بيلد”: “في برلين تم تعزيز حماية الشرطة على الفور. إن الحكومة الفدرالية والأقاليم تنسق أعمالها بشكل وثيق”.

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