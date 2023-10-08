French CRS Police line the streets at Place de la Bourse ahead of the arrival of Britain's King Charles on the third day of his State Visit to France in Bordeaux, southwestern France, on September 22, 2023. Britain's King Charles III and his wife Queen Camilla are on a three-day state visit starting on September 20, 2023, to Paris and Bordeaux, six months after rioting and strikes forced the last-minute postponement of his first state visit as king. DANIEL LEAL/Pool via REUTERS

” التصعيد الإسرائيلي / الفلسطيني .. تعزيز أمني أوروبي للمواقع اليهودية

2023-10-08 / 12:15
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هبة بريس _ وكالات

عززت ألمانيا وفرنسا، السبت، الأمن حول المعابد والمدارس والمعالم الأثرية اليهودية، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل.

وشددت ألمانيا حماية الشرطة للمؤسسات اليهودية والإسرائيلية، حيث خرج بعض أنصار الفلسطينيين إلى شوارع برلين للاحتفال بالهجوم.

من جهتها، ركزت فرنسا جهودها على حماية المعابد والمدارس اليهودية في جميع مدن البلاد، حيث أعرب أحد الزعماء اليهود عن قلقه من “احتمال انتقال النزاع”.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لصحيفة “بيلد”: “في برلين تم تعزيز حماية الشرطة على الفور. إن الحكومة الفدرالية والأقاليم تنسق أعمالها بشكل وثيق”.

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