الصورة تعبيرية

العثور على جثتين بكل من طرفاية والداخلة والامن يفتح تحقيق

2023-10-08 / 12:33
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر على جثتين لشخصين اولهما بداخل منزله بمدينة طرفاية، مساء أمس السبت 7 اكتوبر الجاري.

الجثة الأولى لشخص في عقده السادس، عثر على جثته بمنزله الكائن بشارع أحمد حمادي وسط المدينة، حيث تم اكتشاف الأمر بعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل المذكور.

وفتحت السلطات الأمنية بطرفاية تحقيقا بتعليمات النيابة العامة، فيما تم إيداع الجثة بمصلحة الطب الشرعي لاجراء تشريح ومعرفة أسباب الوفاة.

فيما الجثة الثانية، تعود لشاب عثر عليه، مضرجا في دماءه بأخد شوارع مدينة الداخلة، الجمعة الماضي ، بعد أن وجه له أربعة أشخاص مجهولين طعنات قاتلة بأسلحة بيضاء، بالقرب من حديقة عمومية بحي الوحدة، عجلت بوفاته.

وقد فتحت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بالداخلة، تحقيق في الواقعة و نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الأحد .. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الأحد .. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2023-10-08 / 09:02
Photo of بعد “طوفان الأقصى”..ألمانيا تحذر من “تصعيد إقليمي كبير”

بعد “طوفان الأقصى”..ألمانيا تحذر من “تصعيد إقليمي كبير”

2023-10-07 / 23:27
Photo of أكادير : قـ..ـاتل وحارق جثة شاب يتحايل على أسئلة القاضي ويدعي أنه ” مجنون”

أكادير : قـ..ـاتل وحارق جثة شاب يتحايل على أسئلة…

2023-10-07 / 21:54
Photo of الاتحاد الاشتراكي يُحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد بغزة

الاتحاد الاشتراكي يُحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد بغزة

2023-10-07 / 20:27
Photo of متابعة عمدة فاس في حالة سراح وايداع البرلماني البوصيري سجن فاس

متابعة عمدة فاس في حالة سراح وايداع البرلماني البوصيري…

2023-10-07 / 20:03
Photo of الجزائر تبعث “مائة ألف اعجاب وألف تعليق” مساعدات عاجلة للمقاومة الفلسطينية

الجزائر تبعث “مائة ألف اعجاب وألف تعليق” مساعدات عاجلة…

2023-10-07 / 19:44
Photo of “البيجيدي ” يصف “طوفان الأقصى ” بالعملية البطولية

“البيجيدي ” يصف “طوفان الأقصى ” بالعملية البطولية

2023-10-07 / 19:06
Photo of “طوفان الأقصى ” باغت إسرائيل في ذكرى حرب أكتوبر (1973)

“طوفان الأقصى ” باغت إسرائيل في ذكرى حرب أكتوبر…

2023-10-07 / 18:35
Photo of أكادير : عصابات المناحل تظهر من جديد والدرك لم يباشر أي تحقيق

أكادير : عصابات المناحل تظهر من جديد والدرك لم…

2023-10-07 / 17:37
Photo of الصديقي يزور ازيلال لمعاينة أضرار الزلزال على النشاط الفلاحي

الصديقي يزور ازيلال لمعاينة أضرار الزلزال على النشاط الفلاحي

2023-10-07 / 16:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق