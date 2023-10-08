العثور على جثتين بكل من طرفاية والداخلة والامن يفتح تحقيق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر على جثتين لشخصين اولهما بداخل منزله بمدينة طرفاية، مساء أمس السبت 7 اكتوبر الجاري.

الجثة الأولى لشخص في عقده السادس، عثر على جثته بمنزله الكائن بشارع أحمد حمادي وسط المدينة، حيث تم اكتشاف الأمر بعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل المذكور.

وفتحت السلطات الأمنية بطرفاية تحقيقا بتعليمات النيابة العامة، فيما تم إيداع الجثة بمصلحة الطب الشرعي لاجراء تشريح ومعرفة أسباب الوفاة.

فيما الجثة الثانية، تعود لشاب عثر عليه، مضرجا في دماءه بأخد شوارع مدينة الداخلة، الجمعة الماضي ، بعد أن وجه له أربعة أشخاص مجهولين طعنات قاتلة بأسلحة بيضاء، بالقرب من حديقة عمومية بحي الوحدة، عجلت بوفاته.

وقد فتحت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بالداخلة، تحقيق في الواقعة و نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة.

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