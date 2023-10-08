الصين تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة
هبة بريس _ وكالات
قالت الصين إن التصعيد الأخير للعنف بعد هجوم حماس على إسرائيل أظهر أن الركود طويل الأمد في عملية السلام “لا يمكن أن يستمر”، وأكدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الأحد، إنه يتعين على “جميع الأطراف” التحلي بضبط النفس ووقف إطلاق النار على الفور لمنع حدوث المزيد من التدهور، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضاف البيان أن السبيل الأساسي لوقف تجدد الصراع بين فلسطين وإسرائيل هو “حل الدولتين”.
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5 تعليقات
لاوجود لي دولتين هي دولة واحدة الاوهي دولة فلسطين وعاصمتها القدس انشاالله
شكرا لي دولة الصين علا تدخلاتها
فعلا يجب حل هده الصراعات في مابينهم هناك دحايا ابرياء يدهبون في هده الصراعات
كفانا حربا ودائما بدون جدوا حسبنا الله ونعم الوكيل في اسرائيل المجرمة
انشاالله النصر لي اخواننا هناك دعواتنا لهم والصبر لامهات المجاهدين علا هده الارض الطيبة