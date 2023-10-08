الصورة من الارشيف

تطوان : فرَّ من الشرطة فسقط من أعلى عمارة سكنية

2023-10-08 / 11:51
0
هبة بريس _ تطوان

فتحت مصالح ولاية أمن تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر يومه الأحد 8 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص من ذوي السوابق القضائية، نتيجه سقوطه عرضيا من شرفة عمارة سكنية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كانت فرقة مكافحة العصابات بصدد إجراء مراقبة ميدانية بمدينة مارتيل في إطار قضية زجرية، عندما تصادف المشتبه فيه مع عناصرها ، دون أن يكون معنيا بهذا البحث، فحاول الفرار مخلفا دراجته النارية ،حيث تسلق إحدى العمارات التي سقط من طابقها الثالث، بعدما تعذر عليه الوصول لشرفة منزل أحد المواطنين.

وقد تم حجز جرعة من مخدر الكوكايين في دراجة المشتبه فيه الذي توفي نتيجة سقوطه، والذي تم وضعه بالمستشفى الإقليمي رهن إجراءات التشريح الطبي، بينما فتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذا الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفراقشية…ظاهرة تُربك حسابات الفلاحين بسطات

الفراقشية…ظاهرة تُربك حسابات الفلاحين بسطات

2023-10-07 / 23:57
Photo of تسجيل هزة أرضية قبالة سواحل طنجة- أصيلة

تسجيل هزة أرضية قبالة سواحل طنجة- أصيلة

2023-10-04 / 21:58
Photo of ” المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 7 ملايين درهم

” المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من…

2023-10-04 / 21:25
Photo of مطاردة سائقة سيارة لـ”لص” تنتهي بحادثة سير مميتة بمراكش

مطاردة سائقة سيارة لـ”لص” تنتهي بحادثة سير مميتة بمراكش

2023-10-04 / 11:07
Photo of فاس.. وفاة رضيعة اختناقا بعدما تركها والدها داخل سيارته

فاس.. وفاة رضيعة اختناقا بعدما تركها والدها داخل سيارته

2023-10-03 / 21:39
Photo of جريمة ق___تل بشعة بإقليم تازة

جريمة ق___تل بشعة بإقليم تازة

2023-10-02 / 20:27
Photo of طنجة..مـ..ـصرع شخص واصابة آخرين في حادثة سير خطيرة

طنجة..مـ..ـصرع شخص واصابة آخرين في حادثة سير خطيرة

2023-10-01 / 21:10
Photo of جريمة ق__تل وتنكيل بجثة تهز إقليم الجديدة.. والجناة في قبضة الدرك

جريمة ق__تل وتنكيل بجثة تهز إقليم الجديدة.. والجناة في…

2023-10-01 / 13:10
Photo of طنجة.. اندلاع حريق مهول في الغطاء الغابوي بالمدينة الجديدة ابن بطوطة

طنجة.. اندلاع حريق مهول في الغطاء الغابوي بالمدينة الجديدة…

2023-09-29 / 17:24
Photo of تازة .. هتك عرض فتاة قاصر يجر عشريني للاعتقال

تازة .. هتك عرض فتاة قاصر يجر عشريني للاعتقال

2023-09-29 / 14:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق