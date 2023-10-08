تطوان : فرَّ من الشرطة فسقط من أعلى عمارة سكنية

هبة بريس _ تطوان

فتحت مصالح ولاية أمن تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر يومه الأحد 8 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص من ذوي السوابق القضائية، نتيجه سقوطه عرضيا من شرفة عمارة سكنية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كانت فرقة مكافحة العصابات بصدد إجراء مراقبة ميدانية بمدينة مارتيل في إطار قضية زجرية، عندما تصادف المشتبه فيه مع عناصرها ، دون أن يكون معنيا بهذا البحث، فحاول الفرار مخلفا دراجته النارية ،حيث تسلق إحدى العمارات التي سقط من طابقها الثالث، بعدما تعذر عليه الوصول لشرفة منزل أحد المواطنين.

وقد تم حجز جرعة من مخدر الكوكايين في دراجة المشتبه فيه الذي توفي نتيجة سقوطه، والذي تم وضعه بالمستشفى الإقليمي رهن إجراءات التشريح الطبي، بينما فتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذا الحادث.

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