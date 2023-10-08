350 قت…يلا إسرائيليا ومئات الجرحى في عملية “طوفان الأقصى

2023-10-08 / 11:14
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هبة بريس _ وكالات

أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هجوما غير مسبوق، صباح السبت، ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 350، وأكثر من 2000 مصاب جراء العملية بحسب القناة 12 العبرية .

وأكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، “مئات” المسلحين الفلسطينيين الذي تسللوا من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحافيين إن “المئات غزوا” البلاد وإن “المئات” ما زالوا داخل إسرائيل ويقاتلون جنودها.

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‫4 تعليقات

  4. ما احلى السلام يا بني اسرائيل! الا ترون ان الوقت قد حان للانسحاب من الاراضي الفلسطينة اللتي استعمرتموها وتجلسوا مع الفلسطينيين لمعاهدة سلام دائم وشامل? مات موشي ديان, ماتت غولدمايير,مات شامير, مات شبمون بيريز ومات الكثيرون وتركوا الحروب دائمة للشعبين.
    من حق الشعب الفلسطيني ان يدافع عن كرامته وارضه وعرضه. اين ذاهبون? اليس السلام هو الخيار العقلاني?

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