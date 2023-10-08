الاتحاد الإفريقي يدعو لإنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة

2023-10-08 / 11:04
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هبة بريس _ وكالات

ناشد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد وضع حد للنزاع بين إسرائيل وحركة حماس الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى من الجانبين.

ودعا فكي الطرفين إلى “العودة، من دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات لتطبيق مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب”.

ودعا في بيان نشره الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة ليل السبت على منصة “إكس”، “المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين”.

وأضاف البيان أنه “يرغب بالتذكير بأن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، خصوصا تلك المرتبطة بدولة مستقلة وذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأعلنت حركة حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، “نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل”.

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

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‫2 تعليقات

  1. اتمنى ان ياخذ المغرب الحياد التام حتى تبقى علاقته مع الدولتين على مايرام لان الانحياز لدولة على الاخرى لايخدم مصالح وطننا العزيز.
    اسرائيل تعترف بمغربية الصحراء وفلسطين لاتعترف بمغربية صحرائنا.

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