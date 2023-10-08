مصر.. مق__تل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية

نجلاء مزيان: هبة بريس

تداولت مجموعة من المواقع المصرية نقلا عن مصدر أمني مصري، خبر يفيد بأن أحد أفراد شرطة خدمة تأمين منطقة المنشية بمدينة الإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار “عمود الصواري”.

وأكدت المصادر عينها أن اثنين من أعضاء الفوج السياحي الإسرائيلي لقيا مصرعهما، وأصيب آخر، فيما تم على الفور القبض على فرد الشرطة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

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