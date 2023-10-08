الفيلم المغربي “سلم وسعي” يفوز بجائزة “أفضل فيلم عربي” بمهرجان الإسكندرية السينمائي

نجلاء مزيان: هبة بريس

توج الفيلم المغربي “سلم وسعي” لمخرجه مولاي الطيب بوحنانة، بجائزة أحسن فيلم عربي خلال فعاليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وتدور أحداث الفيلم (119 دقيقة) خلال سبعينيات القرن الماضي، حول كل من أحمد وسلكة وعمار، ثلاثة أشقاء ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة، قرروا، بعد نهاية المسيرة الخضراء أن يفترقوا ويعيش كل واحد منهم حياته بمفرده.

وبعض سنوات من الفراق، سرعان ما ستجتمع مسارات الأشقاء الثلاثة، بعد أن تعرضت والدتهم لوعكة صحية، حيث قرر الابن أحمد بذل ما في وسعه، في سبيل البحث عن شقيقيه، ولم شمل الأسرة من جديد.

وتميزت الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط بمشاركة مغربية واسعة، حيث شارك إلى جانب (سلم وسعى) ثلاثة أفلام هي “صحوة” إخراج سعيد بنيدر، و”صمت عايدة” إخراج أحمد المسعودي و”الحقيقة” للمخرج الأخضر الحمداوي.

يذكر أن الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط عرفت مشاركة 120 فيلما من 24 دولة في مختلف الفئات.

و يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة.

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