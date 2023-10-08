إسرائيل تغلق معبر الكرامة بين الضفة والأردن لليوم الثاني

2023-10-08 / 09:59
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هبة بريس _ وكالات

قالت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، الأحد، إن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر الكرامة الواصل مع الأردن لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت المعابر في بيان، إلى أن معبر الكرامة مغلق لليوم عن الثاني على التوالي في كلا الاتجاهين، والسماح فقط اليوم بدخول المعتمرين إلى أرض الوطن.

ومعبر الكرامة الوحيد الذي يوصل الضفة الغربية بالعالم الخارجي، ويحمل المعبر 3 أسماء، الأول فلسطيني وهو “الكرامة” والثاني أردني وهو “جسر الملك حسين” فيما تطلق عليه إسرائيل اسم “اللنبي”.

وفي معبر الكرامة يمر المسافرون عبر 3 محطات فحص أمني، فلسطينية وإسرائيلية وأردنية، قبل أن يسمح لهم بدخول الأردن.

يأتي ذلك، عقب إطلاق فصائل فلسطينية في غزة عملية “طوفان الأقصى”؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

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