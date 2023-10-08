حصيلة مؤلمة.. زلازل أفغانستان تودي بحياة ألفي شخص

هبة بريس _ وكالات

ارتفع عدد ضحايا الزلازل القوية التي هزت غربي أفغانستان، إلى نحو ألفي شخص، وهي من أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقدين، وفق ما ذكر متحدث باسم حركة طالبان، الأحد، لوكالة “أسوشييتد برس”.

وقبل ذلك، كان الناطق باسم الهلال الأحمر الأفغاني، عرفان الله شرفزوي، قد قال إن الزلازل القوية التي تعرضت لها بلاده، أودت بحياة 500 شخص، وفقا لوكالة “رويترز”.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلازل التي وقعت، السبت، كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة.

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