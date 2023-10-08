Afghan residents clear debris from a damaged house after earthquake in Sarbuland village of Zendeh Jan district of Herat province on October 7,2023 (Photo by Mohsen KARIMI / AFP)

حصيلة مؤلمة.. زلازل أفغانستان تودي بحياة ألفي شخص

2023-10-08 / 09:54
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هبة بريس _ وكالات

ارتفع عدد ضحايا الزلازل القوية التي هزت غربي أفغانستان، إلى نحو ألفي شخص، وهي من أعنف الزلازل التي تضرب البلاد منذ عقدين، وفق ما ذكر متحدث باسم حركة طالبان، الأحد، لوكالة “أسوشييتد برس”.

وقبل ذلك، كان الناطق باسم الهلال الأحمر الأفغاني، عرفان الله شرفزوي، قد قال إن الزلازل القوية التي تعرضت لها بلاده، أودت بحياة 500 شخص، وفقا لوكالة “رويترز”.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلازل التي وقعت، السبت، كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة.

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‫16 تعليقات

  11. قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ » ..

  12. الزلزال علامة من علامات الساعة. نسأل الله تعالى وبركاته السلامة والعافية للجميع..

  13. «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا»..

  14. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون
    اللهم اجبر مصابهم و تقبل موتاكم في عداد الشهداء

  15. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يُقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن) رواه البخاري..

  16. وعن سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (بين يدي الساعة مَوَتانٌ شديد وبعده سنوات الزلازل) رواه أحمد ..

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