الحرب الإسرائيلية/ الفلسطينية..المغرب يدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

2023-10-08 / 09:39
6
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، دعت المملكة المغربية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.

وأوضحت الوزرارة، في بلاغ، أنه تجري مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تفاعلا وتطورات غزة…حزب الحمامة يدعو إلى تغليب الحكمة

تفاعلا وتطورات غزة…حزب الحمامة يدعو إلى تغليب الحكمة

2023-10-07 / 23:50
Photo of غزة واسرائيل.. سيناريوهات الساعات المقبلة

غزة واسرائيل.. سيناريوهات الساعات المقبلة

2023-10-07 / 16:10
Photo of ناقشا آليات التعاون بين الحزبين.. بنعبد الله يستقبل زعيم حزب ” فرنسا الأبية”

ناقشا آليات التعاون بين الحزبين.. بنعبد الله يستقبل زعيم…

2023-10-07 / 15:03
Photo of المغرب يعرب عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في غزة

المغرب يعرب عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع…

2023-10-07 / 14:19
Photo of هل سيجرؤ تبون و جنرالات الجزائر على تسليح المقاومة الفلسطينية و إرسال شعبه لغزة؟

هل سيجرؤ تبون و جنرالات الجزائر على تسليح المقاومة…

2023-10-07 / 13:17
Photo of زلزال الحوز.. غوتيريش يشيد بالهبة التضامنية المثالية تحت قيادة الملك

زلزال الحوز.. غوتيريش يشيد بالهبة التضامنية المثالية تحت قيادة…

2023-10-07 / 11:27
Photo of قائد المرحلة الانتقالية بالغابون يستقبل السفير المغربي

قائد المرحلة الانتقالية بالغابون يستقبل السفير المغربي

2023-10-07 / 09:42
Photo of خلال لقائه مع أخنوش: ميلونشون يعرب عن إعجابه بطريقة تدبير المغرب لزلزال الحوز

خلال لقائه مع أخنوش: ميلونشون يعرب عن إعجابه بطريقة…

2023-10-06 / 21:29
Photo of الاتحاد الإفريقي: إشادة بالدور الذي يلعبه مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية

الاتحاد الإفريقي: إشادة بالدور الذي يلعبه مسلسل الرباط للدول…

2023-10-06 / 21:03
Photo of بوريطة : المغرب فاعل في إقامة السلام الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

بوريطة : المغرب فاعل في إقامة السلام الذي يضمن…

2023-10-06 / 19:50

‫6 تعليقات

  6. الجامعة العبرية خليو عليكم الناس فتيقار.. خليوهم يدافعو علا بلادهم ماتعطيوهم والو، عطيوهم غير التيساع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق