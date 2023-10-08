إيطاليا: نعمل لتهدئة النزاع بين إسرائيل وفلسطين

هبة بريس

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن بلاده تعمل مع حلفائها في سبيل تهدئة النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف: “لقد تحدثت للتو حول هذا الموضوع، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومع زملائي الآخرين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي”.

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وقال: “ونحن على اتصال وثيق مع الحلفاء نعمل على وقف تصعيد النزاع. ولإسرائيل الحق في الوجود”.

وأعلنت حركة حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، “نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل”.

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

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