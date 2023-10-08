حزب الله” يتبنى هجوما انطلق من لبنان والجيش الإسرائيلي يرد

2023-10-08 / 09:10
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هبة بريس _ وكالات

أعلن حزب الله اللبناني ، مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ والقصف المدفعي على منطقة مزارع شبعا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الحزب اللبناني الموالي لإيران، إن القصف الذي استهدف إسرائيل “يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني”.

ورد الجيش الإسرائيلي “على الاعتداء الصاروخي من لبنان”، بغارة عبر طائرة مسيرة قصفت “بنية تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف)”، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قصف مناطق داخل الأراضي اللبنانية “انطلقت منها النيران باتجاه إسرائيل قبل قليل”، مشيرا إلى أنه “على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات”.

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‫12 تعليقات

  5. اللهم انصر المسلمين في فلسطين واحفظهم وثبت اقدامهم وسدد خطاهم يارب العالمين..

  7. حزب الله اللبناني يلعب بالنار عندما قصف من حدود لبنان القوات الاسرائيلية ..

  8. يارب استودعناك اهل فلسطين فاحفظهم من كل مكروه .اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا يارب العالمين ..

  9. لمذا تصفون اخراءيل بالملاءكة وتصفون المقاومة بالارهابيين مع العلم العكس هو الصحيح اشك فيكم اما انتم صحافة بودورو او صهاينة بعباية مغربية الفلسطينين لهم الحق بالدفاع عن بلدهم المستعمر والمحتل من طرف بن صهيون الذين ليس لهم بلد انما هم شعب مشتت في العالم

  10. هاد الجريدة نعتت المقاومين الفلسطينين بالارهابيين و المقاومين في الجنوب اللبناني بالارهابيين مع من هاد الجريدة

  11. حزب الله يستغل الفرصة ليظهر بمظهر المناصر و الحال أنه على وئام مع الصهاينة لا يقل خطرا على أهلنا في غزة من بني صهيون.

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