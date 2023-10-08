حزب الله” يتبنى هجوما انطلق من لبنان والجيش الإسرائيلي يرد

هبة بريس _ وكالات

أعلن حزب الله اللبناني ، مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ والقصف المدفعي على منطقة مزارع شبعا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الحزب اللبناني الموالي لإيران، إن القصف الذي استهدف إسرائيل “يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني”.

ورد الجيش الإسرائيلي “على الاعتداء الصاروخي من لبنان”، بغارة عبر طائرة مسيرة قصفت “بنية تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف)”، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قصف مناطق داخل الأراضي اللبنانية “انطلقت منها النيران باتجاه إسرائيل قبل قليل”، مشيرا إلى أنه “على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات”.

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