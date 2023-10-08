طقس الأحد .. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى محليا جد حار بالأقاليم الجنوبية، وسط البلاد، وكذا السهول الشمالية.

وسيستمر تشكل السحب المنخفضة، ستصحب بضباب غرب الواجهة المتوسطية، مع تكون كتل ضبابية بالسواحل الأطلسية، شرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على العموم، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، شمال الأقاليم الجنوبية وجنوب الأطلس الصغير، وتناثر الغبار أو الرمال محليا بالوسط وجنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و 28 درجة بأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و 24 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض أو ستبقى دون تغيير مهم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال العرائش، وقليل الهيجان بباقي المناطق.

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