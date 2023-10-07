الفراقشية…ظاهرة تُربك حسابات الفلاحين بسطات

2023-10-07 / 23:57
0

علمت هبة بريس، من مصادرها أن العديد من الفلاحين بإقليم سطات، باتوا يعيشون على وقع التخوف من تحركات عصابات الفراقشية المتخصصة في سرقة المواشي، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية العمل على تكثيف دورياتها ليلا ضمن خطوات استباقية وقائية لقطع أي محاولة من هؤلاء الخارجين عن القانون.

وقد أكدت مصادرنا، أن إحدى الدواوير بمنطقة ابن احمد، كانت قد تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية، لعملية سطو من قبل عصابة الفراقشية التي عمدت عناصرها على تسميم الكلاب، والسطو على عدد من رؤوس الأغنام.

ويأمل فلاحو إقليم سطات، من أن تأخذ الجهات المعنية على محمل الجد تخوفاتهم من خطر هذه العصابة التي تنشط بالمنطقة ليلا، علما أن معظم الكسابة يعتمدون على مداخيل هذه المواشي لسد نفقاتهم التي زادت من حدتها توالي سنوات الجفاف، وغلاء الأسعار، والأعلاف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل هزة أرضية قبالة سواحل طنجة- أصيلة

تسجيل هزة أرضية قبالة سواحل طنجة- أصيلة

2023-10-04 / 21:58
Photo of ” المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 7 ملايين درهم

” المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من…

2023-10-04 / 21:25
Photo of مطاردة سائقة سيارة لـ”لص” تنتهي بحادثة سير مميتة بمراكش

مطاردة سائقة سيارة لـ”لص” تنتهي بحادثة سير مميتة بمراكش

2023-10-04 / 11:07
Photo of فاس.. وفاة رضيعة اختناقا بعدما تركها والدها داخل سيارته

فاس.. وفاة رضيعة اختناقا بعدما تركها والدها داخل سيارته

2023-10-03 / 21:39
Photo of جريمة ق___تل بشعة بإقليم تازة

جريمة ق___تل بشعة بإقليم تازة

2023-10-02 / 20:27
Photo of طنجة..مـ..ـصرع شخص واصابة آخرين في حادثة سير خطيرة

طنجة..مـ..ـصرع شخص واصابة آخرين في حادثة سير خطيرة

2023-10-01 / 21:10
Photo of جريمة ق__تل وتنكيل بجثة تهز إقليم الجديدة.. والجناة في قبضة الدرك

جريمة ق__تل وتنكيل بجثة تهز إقليم الجديدة.. والجناة في…

2023-10-01 / 13:10
Photo of طنجة.. اندلاع حريق مهول في الغطاء الغابوي بالمدينة الجديدة ابن بطوطة

طنجة.. اندلاع حريق مهول في الغطاء الغابوي بالمدينة الجديدة…

2023-09-29 / 17:24
Photo of تازة .. هتك عرض فتاة قاصر يجر عشريني للاعتقال

تازة .. هتك عرض فتاة قاصر يجر عشريني للاعتقال

2023-09-29 / 14:34
Photo of تارودانت : وفاة أم دهستها سيارة زوجها بعد إنقاذها لطفلها

تارودانت : وفاة أم دهستها سيارة زوجها بعد إنقاذها…

2023-09-28 / 19:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق