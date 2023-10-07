الفراقشية…ظاهرة تُربك حسابات الفلاحين بسطات

علمت هبة بريس، من مصادرها أن العديد من الفلاحين بإقليم سطات، باتوا يعيشون على وقع التخوف من تحركات عصابات الفراقشية المتخصصة في سرقة المواشي، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية العمل على تكثيف دورياتها ليلا ضمن خطوات استباقية وقائية لقطع أي محاولة من هؤلاء الخارجين عن القانون.

وقد أكدت مصادرنا، أن إحدى الدواوير بمنطقة ابن احمد، كانت قد تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية، لعملية سطو من قبل عصابة الفراقشية التي عمدت عناصرها على تسميم الكلاب، والسطو على عدد من رؤوس الأغنام.

ويأمل فلاحو إقليم سطات، من أن تأخذ الجهات المعنية على محمل الجد تخوفاتهم من خطر هذه العصابة التي تنشط بالمنطقة ليلا، علما أن معظم الكسابة يعتمدون على مداخيل هذه المواشي لسد نفقاتهم التي زادت من حدتها توالي سنوات الجفاف، وغلاء الأسعار، والأعلاف.

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