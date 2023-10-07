تفاعلا وتطورات غزة…حزب الحمامة يدعو إلى تغليب الحكمة
أكد حزب “التجمع الوطني للأحرار” في بلاغ له توصلت هبة بريس، بنسخة منه، على أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الناتجة عن اندلاع أعمال العنف، التي خلفت مئات الضحايا من المدنيين.
وثمن الحزب موقف المملكة المغربية، كما تم التعبير عنه في البلاغ الصادر في هذا الصدد عن وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لكنه في المقابل يدعو إلى تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار والمفاوضات.
وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار يحيي جهود المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
ودعا الحزب إلى الالتفاف حول الموقف الرسمي للمملكة المغربية، الذي يدعو الطرفين إلى تجنب العنف، الذي لن يكون له من نتائج سوى رفع التوتر وحصد أرواح مزيد من الضحايا.
9 تعليقات
اي حكمة مع ابناؤ القردة والخنازير اسي اخناتوش،لو بقيت صامتا افضل لك بدل من الكلام الفارغ،
سبحان الله
أين كنتم في الأيام الماضية حين كان الصهاينة يدنسون الأقصى و يستعملون العنف ضد الفلسطينيين مسلمين و مسيحيين على حد سواء. لكن لا غرابة فظلمكم أيها ااظالمون لم يسلم منه حتى أبناء بلدكم. ألا لعنة الله على الظالمين
لغة الخشب هدا ما تفلحون فيه.
موقف ضبابي لایرقی الی موقف الشعب المغربي المساند لنضال وکفاح الشعب الفلسطیني ضد محتل مغتصب لارضہ۔ فلا یجب المساواۃ بین الضحیۃ والجلاد۔ فکان بالاجدر من ھذا الحزب ان یقول ان ھذہ العملیۃ البطولیۃ جاءت کردۃ فعل مشروعۃ ضد سیاسۃ التقیل الیومیۃ في حق شعب اعزل ذنبہ ان یدافع عن مشروعیۃ ارضہ في وخہ ۔حتل غاصب۔ امام مرئ ومسمع عالم غربي ظالم لکل قضیۃ عربیۃ۔ مع کامل التقدیر والاحترام لھذا المنبر الحر۔
والله لولا حكام العرب ،ملوك ورؤساء وحكومات ،لكانت غزة وكل دول العرب حرة .
الاستعمار سببه الحكام الخونة
يساومون اخوانهم من اجل زينة الحياة الدنيا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
يجب مساعدة اخواننا في فلسطين
غلبو الحكمة معا لمغاربة هوما اللولين يا المنافقين..
خوتنا الفلسطينين هجموا على اخوالكم يالمزروعين هههه الله أكبر يالعساسة