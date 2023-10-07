تفاعلا وتطورات غزة…حزب الحمامة يدعو إلى تغليب الحكمة

أكد حزب “التجمع الوطني للأحرار” في بلاغ له توصلت هبة بريس، بنسخة منه، على أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الناتجة عن اندلاع أعمال العنف، التي خلفت مئات الضحايا من المدنيين.

وثمن الحزب موقف المملكة المغربية، كما تم التعبير عنه في البلاغ الصادر في هذا الصدد عن وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لكنه في المقابل يدعو إلى تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار والمفاوضات.

وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار يحيي جهود المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

ودعا الحزب إلى الالتفاف حول الموقف الرسمي للمملكة المغربية، الذي يدعو الطرفين إلى تجنب العنف، الذي لن يكون له من نتائج سوى رفع التوتر وحصد أرواح مزيد من الضحايا.

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