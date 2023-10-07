بعد “طوفان الأقصى”..ألمانيا تحذر من “تصعيد إقليمي كبير”

هبة بريس - وكالات

ابدت ألمانيا قلقها من تداعيات الهجوم “الإرهابي” الذي نفذته “حماس” ضد إسرائيل. وحذرت من “تصعيد إقليمي كبير”، مشددة على أنّ “الحلّ السياسي وحده هو الذي يمكن أن يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وكرامة”.

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم السبت (السابع من أكتوبر 2023) من تصعيد إقليمي كبير في المنطقة برمتها بعد الهجمات “الإرهابية” التي شنتها حركة “حماس” على إسرائيل. وأعربت عن خشيتها من انضمام جهات “أخرى” إلى الهجوم.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: “هذا يوم يمثل منعطفا وعملا غير مسبوق للتصعيد من جانب حماس”. وأضافت بيربوك في تصريح من برلين “لقد أدى إرهاب حماس مرة أخرى إلى إبعاد المنطقة عن السلام”.

وأضافت رئيسة الدبلوماسية الألمانية: “من خلال هذه الهجمات الإرهابية نشأ خطر لا يمكن التنبؤ به يتعلق بحدوث تصعيد إقليمي كبير”، وقالت إنها لا يسعها سوى أن تحذر “بأشد العبارات من احتمال انضمام آخرين إلى هذا الإرهاب”.

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