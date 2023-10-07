اتحاد طنجة يتجرع هزيمة ثقيلة أمام الوداد البيضاوي

2023-10-07 / 23:03
1
هبة بريس -

فاز فريق الوداد الرياضي خارج ميدانه على إتحاد طنجة بثلاث أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت 7 أكتوبر، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم منافسات الدورة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول.

وسجل أهداف الوداد الرياضي الشرقي البحري (د 18 و65 و76).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى الوداد الرياضي مؤقتا إلى المركز الأول بـ 13 نقطة، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز الـ 12 بخمس نقاط.

وفي الدورة المقبلة، يستقبل الوداد الرياضي فريق مولودية وجدة، فيما يحل اتحاد طنجة ضيفا على فريق الجيش الملكي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو.. النصيري يتألق بهدف رائع وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام رايو فاييكانو

بالفيديو.. النصيري يتألق بهدف رائع وينقذ إشبيلية من الخسارة…

2023-10-07 / 22:06
Photo of خسارة جديدة لبدر هاري أمام الاستوني أوكو يورندال

خسارة جديدة لبدر هاري أمام الاستوني أوكو يورندال

2023-10-07 / 21:01
Photo of رئيس الجامعة النيجيرية لكرة القدم: مونديال 2030 سيحقق “نجاحا كبيرا”

رئيس الجامعة النيجيرية لكرة القدم: مونديال 2030 سيحقق “نجاحا…

2023-10-07 / 13:38
Photo of اللاعب السعودي ياسر القحطاني يقصف الدراجي: “تحاول دس السم في العسل لكن هيهات”

اللاعب السعودي ياسر القحطاني يقصف الدراجي: “تحاول دس السم…

2023-10-07 / 10:16
Photo of بينهم “حكيمي”..رابطة الدوري الفرنسي تعاقب 4 لاعبين من سان جيرمان

بينهم “حكيمي”..رابطة الدوري الفرنسي تعاقب 4 لاعبين من سان…

2023-10-06 / 22:02
Photo of البطولة العربية للاندية لكرة السلة.. مواجهة مغربية في دور الثمن

البطولة العربية للاندية لكرة السلة.. مواجهة مغربية في دور…

2023-10-06 / 21:37
Photo of مونديال 2030.. رونالدو: “معا سنبني أفضل عالم على الإطلاق”

مونديال 2030.. رونالدو: “معا سنبني أفضل عالم على الإطلاق”

2023-10-06 / 17:22
Photo of قرعة دوري أبطال افريقيا.. الوداد في المجموعة الثانية

قرعة دوري أبطال افريقيا.. الوداد في المجموعة الثانية

2023-10-06 / 15:13
Photo of مواجهات قوية في مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية

مواجهات قوية في مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية

2023-10-06 / 14:33
Photo of اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تدعم السعودية في تنظيم مونديال 2034

اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تدعم السعودية في تنظيم مونديال…

2023-10-06 / 14:06

تعليق واحد

  1. فريق يحتاج النزول الى الدرجة الثانية…و ان يتم قطع العلاقة مع أي من الوجوه التي تستغل لون الفريق وشغف الجمهور للعب على وتر النعرات..زمن فرانكو ولى و لا يجب ان تخضع الرياضة لاي مسؤول سياسي و لا نقصد شخصا دون اخر و لكن الكل يعلم كيف استغل الفريق لعقود لأهداف انتخابية بحتة..!!
    فريق مجد طنجة مثلا يعطي المثال الحي على نجاح المسيرة اذا كان الربان رياضيا و لا يخضع لاي لون سياسي!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق