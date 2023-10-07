بايدن يدعم إسرائيل ويحذر أطرافا معادية من انتهاز الفرصة

2023-10-07 / 22:47
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شنّ حركة (حماس) هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.

وأضاف بايدن في تعليقات منددة بالهجوم وبثها التلفزيون “لن نتقاعس أبدا عن مساندتها”، مشيرا إلى إسرائيل.

وتحدث بايدن هاتفيا مع بنيامين نتانياهو يوم السبت لعرض الدعم الأميركي، وذكر الرئيس الأميركي في بيان بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: “أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف في تحذير مباشر “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها. تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف”.

ووجه بايدن فريق الأمن القومي بالبقاء على اتصال حول الموقف معدول في المنطقة من بينها مصر وتركيا وقطر والسعودية والأردن وعمان والإمارات والحلفاء الأوروبيين.

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‫5 تعليقات

  4. سؤال من دعم فلسطين لقيام بهذه الهجوم ثم ولماذا لم ترى المخبرات الأمريكيه ولا حتى الإسرائيلية الهجوم

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