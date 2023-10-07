إيلون ماسك يتوقع هبوط “سبيس اكس ” على المريخ خلال ثلاث سنوات

2023-10-07 / 22:25
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هبة بريس - متابعة

رجح إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” الأمريكية، أن تهبط شركته بمركبة فضائية على كوكب المريخ خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ملياردير التكنولوجيا، الخميس، خلال خطاب افتراضي في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو، عاصمة أذربيجان، حيث شارك في جلسة أسئلة وأجوبة مدتها ساعة واحدة مع كلاي موري، رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

وعندما سُئل ماسك عن التوقعات بشأن الموعد الذي قد تتمكن فيه المركبة الفضائية من تحقيق هبوط دون طاقم على سطح المريخ، أجاب: “أعتقد 3 أو 4 سنوات”.

وتحدث بالتفصيل عن القدرات المحتملة لمركبة ستارشيب، متصورًا سيناريوهات مثل “الإفطار في لوس أنجلوس، والغداء في لندن، والعشاء في سنغافورة، ثم العودة إلى لوس أنجلوس لوقت النوم”.

وقال ماسك: “أعتقد أنه من الممكن خلال السنوات الأربع المقبلة إجراء اختبار هبوط غير مأهول هناك”.

​​​​​​​وبينما أكد ماسك عدم رغبته في وضع توقعات “عالية جدًا”، أعرب عن طموحه الطويل الأمد بأن صاروخ ستارشيب سينجح في تسهيل هبوط البشر على المريخ.

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