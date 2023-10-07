أكادير : قـ..ـاتل وحارق جثة شاب يتحايل على أسئلة القاضي ويدعي أنه ” مجنون”

2023-10-07 / 21:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أجلت الهيئة القضائية بجنايات أكادير، النظر في قضية مقتل الشاب محمد (ب) الذي كان يشتغل قيد حياته تاجرا في الفضاء الإلكتروني، تعرض للقتل من طرف نجل برلماني سابق، قبل أشهر، وهو الخبر الذي هز الرأي العام بحكم بشاعة الجريمة، بعد أن تعرض الضحية للخنق بواسطة حبل مطاطي وأحرقت جثتُه باستعمال مادة سريعة الإشتعال.

وكان دفاع المتهم نجل البرلماني ، قد تقدم بطلب تأجيل النظر في القضية لفسح المجال من أجل إعداد الدفاع، وهو ما استجابت له هيئة الحكم وقررت تأجيل النظر في الملف إلى يوم الاسبوع المقبل.

وكان المتهم ( 27 سنة) يرد على أسئلة القاضي بشكل غريب، بدعوى انه يعاني اضطراب نفسي، من ضمنها سؤال ما هو إسمك؟ ويكون الجواب أنه لا يعلم، وسؤال هل تعرف الضحية، يجيب ب ” لا “، لكن القاضي قد واجه المتهم بتقرير الخبرة الطبية التي تؤكد عدم إصابته بأي مرض نفسي أو اضطرابات عقلية.

وكان المتهم وهو نجل رجل أعمال وبرلماني سابق يتحدر من إقليم تنغير، تربطه علاقة تجارة مع الشاب الضحية، قد أقدم على استدراج هذا الأخير إلى المنطقة القروية “تماعيت” ضواحي مدينة أكادير وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال.

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