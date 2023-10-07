خسارة جديدة لبدر هاري أمام الاستوني أوكو يورندال

2023-10-07 / 21:01
5
هبة بريس - الرياضة

تعرض البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري، لهزيمة قاسية أمام منافسه الاستوني أوكو يورندال أليستير ليلة السبت ضمن أمسية “الغلوري” في مدينة بروغاس البلغارية .

وتلقى البطل المغربي بدر هاري لكمات قوية خلال الجولة الثانية من طرف الاستوني أوكو يورندال كانت كافية لانهاء النزال .

واختارت “غلوري” أن يكون نزال البطل المغربي بدر هاري، أمام الإستوني أوكو يورجندال، هو النزال الأساسي للسهرة، كما أدرجت مجموعة من النزالات بين أبطال من رومانيا وهولندا وتايلاند، وكذا لرياضيين من البلد المستضيف بلغاريا .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو.. النصيري يتألق بهدف رائع وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام رايو فاييكانو

بالفيديو.. النصيري يتألق بهدف رائع وينقذ إشبيلية من الخسارة…

2023-10-07 / 22:06
Photo of رئيس الجامعة النيجيرية لكرة القدم: مونديال 2030 سيحقق “نجاحا كبيرا”

رئيس الجامعة النيجيرية لكرة القدم: مونديال 2030 سيحقق “نجاحا…

2023-10-07 / 13:38
Photo of اللاعب السعودي ياسر القحطاني يقصف الدراجي: “تحاول دس السم في العسل لكن هيهات”

اللاعب السعودي ياسر القحطاني يقصف الدراجي: “تحاول دس السم…

2023-10-07 / 10:16
Photo of بينهم “حكيمي”..رابطة الدوري الفرنسي تعاقب 4 لاعبين من سان جيرمان

بينهم “حكيمي”..رابطة الدوري الفرنسي تعاقب 4 لاعبين من سان…

2023-10-06 / 22:02
Photo of البطولة العربية للاندية لكرة السلة.. مواجهة مغربية في دور الثمن

البطولة العربية للاندية لكرة السلة.. مواجهة مغربية في دور…

2023-10-06 / 21:37
Photo of مونديال 2030.. رونالدو: “معا سنبني أفضل عالم على الإطلاق”

مونديال 2030.. رونالدو: “معا سنبني أفضل عالم على الإطلاق”

2023-10-06 / 17:22
Photo of قرعة دوري أبطال افريقيا.. الوداد في المجموعة الثانية

قرعة دوري أبطال افريقيا.. الوداد في المجموعة الثانية

2023-10-06 / 15:13
Photo of مواجهات قوية في مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية

مواجهات قوية في مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية

2023-10-06 / 14:33
Photo of اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تدعم السعودية في تنظيم مونديال 2034

اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية تدعم السعودية في تنظيم مونديال…

2023-10-06 / 14:06
Photo of رقصات ” الدّراجي” تتمايل : أنا خايف أن يفقد المونديال نكهته

رقصات ” الدّراجي” تتمايل : أنا خايف أن يفقد…

2023-10-06 / 11:48

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق